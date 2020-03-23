В США из-за коронавируса выпустили из тюрем тысячи осужденных

Осужденные, которые находятся в тюрьмах США, начали раньше срока выходить на свободу. Такое решение приняли власти некоторых штатов в связи с эпидемией коронавируса.

На свободу выходят в основном пожилые преступники и люди с плохим здоровьем. В таких штатах как Калифорния, Огайо, Техас и Нью-Йорк запретили посещение осужденных а также ограничили передвижения внутри исправительных заведений.

Отмечается, что в США насчитывается около 2,2 млн граждан, отбывающих наказание в тюрьмах. В ситуации пандемии есть опасения, что риску заражения подвергаются не только осужденные, но и охранники. В США уже зарегистрированы случаи заболевания среди охранников в Пенсильвании, Мичигане, Вашингнтоне и Нью-Йорке.

Как сообщал портал "Комментарии", в местах заключения по всей Украине вводится особый режим в связи с общенациональным карантином и все свидания с родственниками временно отменяются.

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