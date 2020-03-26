С бассейном и кинозалом: в США богачи начали скупать бункеры (фото)

В США богатые жители стали чаще покупать бункеры: там они планируют прятаться от коронавируса. Об этом пишет The Los Angeles Times.

Так, большинство из них оснащены специальными системами фильтрации воздуха, эвакуационными туннелями, скрытыми дверями, пуленепробиваемым стеклом, а внутри обставлены как шикарные особняки. К примеру, в некоторых убежищах есть боулинг, бильярд, кинотеатр и бассейн.

Самый маленький бункер имеет площадь 8 на 12 футов. В комплектации есть двухъярусная кровать, система фильтрации воздуха, кухонная стойкп и туалет, а стоит 39 500 долларов. Другие модели включают бункер площадью 2400 квадратных футов за 539 000 долларов, там есть десятки двухъярусных кроватей, более 10 спален и оружейная комната. За 8,35 миллионов долларов можно приобрести бункер с тренажерным залом, сауной, бассейном, гидромассажной ванной, бильярдной, оранжереей и гаражом.

Добавим, что бункеры не являются чем-то новым: десятки тысяч американцев построили частные приюты, когда в начале 1960-х годов усилилась напряженность во время "холодной войны".

Ранее "Комментарии" написали, что в мире появились "Коронадрайвы" вместо "Макдрайвов". Так, в США и Европе в киосках делают тесты на коронавирус.

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