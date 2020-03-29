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Международный Детройтский автосалон отложили на год

Помещение автосалона переоборудуют в госпиталь

сегодня, 08:25
Автор:

• Сергей Медведев

Международный Детройтский автосалон отложили на год

Знаменитый международный североамерканский автосалон в Детройте (штат Мичиган) организаторы решили перенести на июнь 2021 года. Такое решение связано с распространением эпидемии коронавируса.

Отмечается, что помещение, в котором проводится автомобильная выставка, переоборудуют под временный госпиталь. Этим займется Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям. По мнению специалистов, выставочный центр идеально подходит для медицинских целей.

Детройтский автосалон должен был пройти в июне 2020 года. Организаторы объявили о его переносе после того, как было объявлено об отмене проведения международного автосалона в Нью-Йорке.

Как сообщал портал "Комменатрии", автомобильная выставка, регулярно проходящая в Швейцарии, в этом году не состоится. Причиной организаторы назвали действия властей, которые отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.


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Источник: https://www.freep.com/story/money/cars/detroit-auto-show/2020/03/28/coronavirus-detroit-auto-show-canceled-tcf-center-hospital/2934331001/
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