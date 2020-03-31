"Очень мило": Трамп удивился гуманитарке для США от России

В США прибыли военные самолеты с гуманитарной помощью. Внести свою лепту в борьбу с коронавирусом в Штатах решили Китай и Россия, что прокомментировал президент Дональд Трамп. Об этом пишет CNN.

По словам Трампа, Китай им “кое-что” прислал, что было для него ошеломительно. Кроме того, большой самолет вещей передала Россия, что, по мнению президента США, “очень мило”. Помимо этих двух стран, гуманитарку в Америку, где продолжается пандемия, отправили и другие государства, что приятно удивило Трампа.

Как ранее сообщали “Комментарии”, на днях состоялся телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в котором национальные лидеры достигли договоренностей в поддержании энергетического рынка в условиях стремительного падения цен на нефть.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!