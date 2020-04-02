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В США копы гонялись за авто, за рулем которого была собака

В США копы устроили погоню за нарушителем ПДД, а когда остановили авто – увидели на водительском сидении собаку

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

В США копы гонялись за авто, за рулем которого была собака

В штате Вашингтон, США, полицейские гнались за авто из-за беспорядочной езды на трассе, но после остановки нарушителя за рулем увидели собаку. А хозяин питомца сидел на пассажирском сидении рядом и рулил, пишет CNN.

Так, в минувшее воскресенье на крупной автомагистрали штата копы заметили авто, которое двигалось "абсолютно безрассудно" со скоростью 109 миль в час. Машина несколько раз сталкивалась с другими авто, на команды копов не реагировала. В ходе погони один из патрульных увидел, что на водительском сидении машины сидит питбуль, а мужчина рядом управляет. "Лихач" попытался скрыться от полиции, съехав на дорогу для пешеходов и велосипедистов, но в конце концов копы задержали его с помощью полосок с шипами. Так, арестованный мужчина оправдал созданные им аварии тем, что якобы обучал свою собаку вождению. По словам патрульным, такого оправдания от нарушителей скорости они еще никогда не получали. Виновнику грозит штраф более 8 тыс. долларов и судебное разбирательство. Так как владельца арестовали, питбуля отдали в приют для животных.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в США в терроризме обвинили парня, который облизывал продукты в супермаркетах.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/03/30/us/washington-man-arrested-pit-bull-drive-trnd/index.html
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