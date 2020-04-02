Коронавирус вывел Байдена в лидеры президентской гонки США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден существенно укрепил свои позиции в гонке за президентское кресло. Об этом свидетельствуют данные опроса среди американских граждан. Так, среди 1100 опрошенных американцев с правом голоса 46% отдали предпочтение Байдену, в то время как Дональд Трамп пользуется популярностью у 40% респондентов.

Аналитики склонны связывать такой отрыв с эпидемией коронавируса — репутация кандидата-демократа не пострадала, в то время как Трамп подвергается критике из-за количества заболевших. Напомним, что по официальным данным в США зарегистрировано более 184 тыс. случаев заражения, причем летальными оказались 3700 случаев.

Как сообщал портал "Комментарии", в США готовятся ко второй вспышке коронавируса Covid-19 в стране уже к осени 2020 года.

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