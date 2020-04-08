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Трамп намерен приостановить финансирование ВОЗ

Дональд Трамп считает, что ВОЗ "зациклена на Китае"

сегодня, 09:46
Автор:

• Сергей Медведев

Трамп намерен приостановить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить выплаты для Всемирной организации здравоохранения. Такое заявление он сделал во время брифинга по коронавирусу.

"Мы намерены приостановить выплату денег, которые мы направляем в ВОЗ", - сообщил Трамп.

Ранее американский президент подверг критике действия ВОЗ, сказав, что "они во многом неправы и сильно зациклились на Китае".

Впрочем, после реакции журналистов и уточняющих вопросов Дональд Трамп сказал, что намерен изучить вопрос финансирования и отверг свое заявление о полной приостановке выплат.

Отметим, что США являются крупнейшим донором ВОЗ — в последний раз выплаты на Организацию составили около 116 млн долларов в год.

Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в том, что Всемирная организация здравоохранения несколько месяцев никак не реагировала на вспышку коронавируса Covid-19, пока китайские власти пытались скрыть масштабы пандемии.


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Источник: https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-threatens-to-cut-us-funding-to-who-/5364227.html
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