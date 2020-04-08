Трамп намерен приостановить финансирование ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить выплаты для Всемирной организации здравоохранения. Такое заявление он сделал во время брифинга по коронавирусу.
"Мы намерены приостановить выплату денег, которые мы направляем в ВОЗ", - сообщил Трамп.
Ранее американский президент подверг критике действия ВОЗ, сказав, что "они во многом неправы и сильно зациклились на Китае".
Впрочем, после реакции журналистов и уточняющих вопросов Дональд Трамп сказал, что намерен изучить вопрос финансирования и отверг свое заявление о полной приостановке выплат.
Отметим, что США являются крупнейшим донором ВОЗ — в последний раз выплаты на Организацию составили около 116 млн долларов в год.
Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в том, что Всемирная организация здравоохранения несколько месяцев никак не реагировала на вспышку коронавируса Covid-19, пока китайские власти пытались скрыть масштабы пандемии.
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