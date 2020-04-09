Байден может стать единственным кандидатом на пост президента США от демократов: Сандерс выходит из гонки

Демократ Берни Сандерс, который обещал возглавить массовую политическую революцию в Белом доме, признал, что он не видит свои шансы на победу, но пообещал помочь Джо Байдену в работе, чтобы обойти в итоге Дональда Трампа.



Независимый сенатор США от штата Вермонт заявил, что вспышка коронавируса, которая сбила его с предвыборного пути и ограничила его способность донести свое сообщение, потребовала широкого ответа и срочного внимания в Конгрессе.

78-летний Сандерс назвал это "трудным и болезненным решением", но сказал, что он останется в избирательном бюллетене на будущих праймериз и продолжит собирать делегатов, чтобы подтолкнуть демократическую платформу к своей популистской анти-корпоративной повестке дня, включая государственную систему здравоохранения и повышение налогов для богатых.

Уход Сандерса, последнего оставшегося конкурента Байдена в области, которая когда-то включала более двух десятков кандидатов, создает длительную битву за Белом доме между 77-летним Байденом и 73-летним Трампом, который, очевидно, хочет остаться еще на 4 года в президентском кресле..

Предвыборная гонка в обозримом будущем будет вращаться вокруг решения Трампа о кризисе общественного здравоохранения, который перевернул все аспекты американской жизни и потряс экономику страны.

Байден в среду сигнализировал, что он был готов к жестокой борьбе за всеобщие выборы и вызов, с которым он теперь сталкивается, пытаясь объединить либеральное и умеренное крыло Демократической партии.

В отдельном заявлении Байден похвалил Сандерса и пообещал, что его идеи будут включены в работу Белого дома.

Победить самых ярых сторонников Сандерса будет непросто. Спичрайтер Сандерса Дэвид Сирота сказал, что Байден должен переосмыслить свою оппозицию к тем частям повестки дня Сандерса, которые, как показывают опросы общественного мнения, популярны среди демократических избирателей.

Ранее "Комментарии" писали, что США обвинили главу ВОЗ в помощи Китаю по сокрытию коронавируса.

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