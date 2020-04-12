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"Впервые в истории США": Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах

Президент США Дональд Трамп подписал введение стихийного бедствия в последнем штате Америки, где его до сих пор не было

сегодня, 10:37
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Впервые в истории США": Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп сегодня подписал указ о введении режима масштабного стихийного бедствия в штате Вайоминг, чем закрепил таковой на всей территории США и это стало беспрецедентным случаем. Об этом передает издание Fox News, ссылаясь на пресс-секретаря Трампа Джадда Дира.

"Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелой ситуации, в некоторых штатах эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся", - обозначил губернатор Вайоминга Марк Гордон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США ожидают вторую волну вспышки COVID-19 уже осенью.

Так, по мнению директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, у данного типа коронавируса выявили циклический характер, на основе чего можно предполагать, что новая волна распространения может начаться осенью из-за легкой и быстрой передачи между людьми.

При этом директор Национального института считает, что вторая волна должна быть совершенно другой по сравнению с первой. Сейчас США были не готовы к эпидемии, а осенью правительство сможет остановить вспышку в самом начале и проводить активное тестирование населения.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/coronavirus-trump-declared-major-disaster-in-all-50-states-first-time-history
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