На горячую линию по кризисному психическому здоровью рекордно выросло количество звонков

Люди во всем мире пытаются смириться с новыми нормами жзни во время пандемии. Многие из них сталкиваются с проблемами здравоохранения, безработицы, горя и сталкиваются с неопределенностью, что их ждет в будущем.



Телефон доверия, а также кризисная федеральная горячая линия США столкнулись с рекордным ростом количества звонков. В марте на телефон доверия поступило на 338% больше звонков по сравнению с февралем. И по сравнению с прошлым годом за март прирост звонков составил 891%.

Пандемия нарушила нормальный режим жизни и привела к изоляции людей, поскольку они остаются дома, чтобы остановить распространение вируса

Телефон доверия в США был запущен в 2012 году и оказывает помощь жителям во время стихийных бедствий, таких как ураганы, массовые расстрелы, лесные пожары, а теперь и пандемия коронавируса. Люди, ищущие помощи, могут оставаться анонимными, и они могут звонить для себя или от имени кого-то другого.

Ранее "Комментарии" писали, что Apple и Google объединятся, чтобы создать приложение для отслеживания зараженных коронавирусом людей.

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