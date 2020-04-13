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Близкий друг Трампа умер от коронавируса

Близкий друг Дональда Трампа - Стенли Чера - умер в США от осложнений коронавируса Covid-19.

сегодня, 11:30
Автор:

• Виолетта Комаровская

Близкий друг Трампа умер от коронавируса

В США от коронавируса умер близкий друг президента Дональда Трампа - Стенли Чера. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники из окружения Черы. 

Стенли Чера скончался от осложнений, которые спровоцировал коронавирус Covid-19. О каких именно осложнениях идет речь, журналисты не уточняют. Бизнесмену было 70 лет. 

Стенли Чера получил известность благодаря своему строительному бизнесу. Он один из крупнейших застройщиков Нью-Йорка. Также он числится в списке спонсоров республиканской партии, членом которой, к слову, является и Дональд Трамп. Как сообщили в Федеральной избирательной комиссии, за последние 4 года Чера пожертвовал на деятельность республиканцев почти полмиллиарда долларов. Часть этих денег пошла на президентскую кампанию Трампа. 

Трамп и Чера не раз подчеркивали публично то, что между ними теплые дружеские отношения. Например, на День ветеранов в Нью-Йорке в  нью-йоркский застройщик назвал главу Белого дома своим "дорогим другом". В свою очередь, Трамп как-то сказал о Чере: "Этот отличный парень с самого начала был со мной". 

Напомним, что США сейчас остаются эпицентром коронавируса в мире. По состоянию на 13 апреля там зафиксировали 557 с половиной тысяч случаев инфицирования. Больше всего - в Нью-Йорке.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в ВОЗ спрогнозировали, когда станет возможно остановить вспышки коронавируса в мире. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/12/business/stanley-chera-coronavirus-trump/index.html
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