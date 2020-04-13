Близкий друг Трампа умер от коронавируса

В США от коронавируса умер близкий друг президента Дональда Трампа - Стенли Чера. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники из окружения Черы.

Стенли Чера скончался от осложнений, которые спровоцировал коронавирус Covid-19. О каких именно осложнениях идет речь, журналисты не уточняют. Бизнесмену было 70 лет.

Стенли Чера получил известность благодаря своему строительному бизнесу. Он один из крупнейших застройщиков Нью-Йорка. Также он числится в списке спонсоров республиканской партии, членом которой, к слову, является и Дональд Трамп. Как сообщили в Федеральной избирательной комиссии, за последние 4 года Чера пожертвовал на деятельность республиканцев почти полмиллиарда долларов. Часть этих денег пошла на президентскую кампанию Трампа.

Трамп и Чера не раз подчеркивали публично то, что между ними теплые дружеские отношения. Например, на День ветеранов в Нью-Йорке в нью-йоркский застройщик назвал главу Белого дома своим "дорогим другом". В свою очередь, Трамп как-то сказал о Чере: "Этот отличный парень с самого начала был со мной".

Напомним, что США сейчас остаются эпицентром коронавируса в мире. По состоянию на 13 апреля там зафиксировали 557 с половиной тысяч случаев инфицирования. Больше всего - в Нью-Йорке.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в ВОЗ спрогнозировали, когда станет возможно остановить вспышки коронавируса в мире.

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