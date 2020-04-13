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Карантин не помеха: пара усыновила ребенка онлайн

Чтобы пара американцев смогла усыновить ребенка на карантине, судебные заседания пришлось проводить онлайн с помощью видеоконференции.

сегодня, 12:23
Автор:

• Виолетта Комаровская

Карантин не помеха: пара усыновила ребенка онлайн

В США пара усыновила ребенка онлайн. Судебное заседание решили не откладывать, несмотря на карантин, и провели его с помощью видеоконференции. Об этом сообщает издание Popsugar.

Счастливыми родителями официально стали Кейси и Лора Вик из штата Огайо. Малыша Джеймса они воспитывают уже более, чем полгода. Тогда же начали процесс усыновления, который растянулся до весны. Из-за пандемии коронавируса и жесткого карантина судебные заседания могли затянуться еще на дольше. Однако в суде приняли решение не откладывать слушания. Все стороны процесса были задействованы в рассмотрении дела онлайн. Для видеоконференции они использовали программу Zoom.

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"Сначала мы не поверили, что это и правда происходит", - делятся впечатлениями родители, - "но когда мы услышали звонок и голос судьи, мы были невероятно благодарны". К видеоконференции также подключили друзей и родных пары, которые были свидетелями в судебном процессе.

В итоге, судья вынес свой онлайн-приговор. Кейси и Лора стали официально родителями малютки Джеймса. 

"Отныне он ваш сын", - подытожил судья. Родители признаются, что услышав эти слова, они уже не могли сдержать слез, а близкие тут же принялись их поздравлять. 

Все необходимые документы судья подписал и вскоре пара сможет получить их на руки. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что легендарный Адреа Бочелли решил поддержать людей на карантине и спел для них в пустом соборе в Милане. 

Фото: Popsugar


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Источник: https://www.popsugar.com/family/couple-officially-adopts-son-via-zoom-meeting-47380186
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