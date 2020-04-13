Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах его бывшая помощница. Об этом сообщает агенство AP.

Скандал разгорелся в самый горячий период предвыборной гонки. Именно сейчас демократическая партия должна выдвинуть своего единственного кандидата на выборы, которые состояться этой осенью. Ему придется встретиться лицом к лицу с нынешним президентом Дональдом Трампом, который будет представлять республиканскую партию.

Бывшая помощница Байдена выступила с заявлением о том, что он приставал к ней еще в начале 90-х, когда был сенатором. Тара Риде утверждает, что все случилось весной 1993-го года. Тогда сенатор Байден и домогался ее в подвале офиса на Капитолийском холме. Только сейчас, когда решается судьба хозяина Белого дома, она решила написать заявление в полицию.

Следует отметить, что в штабе Джо Байдена это отрицают. Заявляют, что ни о каких сексуальных домогательствах не было и речи. Наоборот, бывший вице-президент работает над тем, чтобы ужесточить наказание за насилие над женщинами.

Это не первые публичные обвинения Риде в адрес Байдена. В прошлом году она утверждала, что ей пришлось иметь дело с неприличными прикосновениями, но о сексуальных домогательствах ничего не говорила.

Напомним, что выборы в США должны состояться уже 3 ноября 2020 года. По результатам праймериз Джо Байдена называют самым вероятным кандидатом от демократов.

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