"Предвыборная гонка в США": Барак Обама встал в поддержку Джо Байдена

44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил, что на выборах лидера США в 2020 году поддержит главного конкурента Дональда Трампа - Джо Байдена. Об этом сам Обама написал у себя в Twitter.

"Горжусь тем, что выражаю поддержку моему другу Джо Байдену в борьбе за пост президента США. У него есть все качества, чтобы стать достойным лидером нашей страны", - заявил бывший глава Белого Дома.

Отмечается, что с 2009 по 2017 год Байден был вице-президентом США в команде Обамы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на днях кандидата от Демократической партии США Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах, что вполне соответствует политическим традициям Северной Америки. Бывшая помощница Байдена выступила с заявлением о том, что он приставал к ней еще в начале 90-х, когда был сенатором. Тара Риде утверждает, что все случилось весной 1993-го года. Тогда сенатор Байден и домогался ее в подвале офиса на Капитолийском холме. Только сейчас, когда решается судьба хозяина Белого дома, она решила написать заявление в полицию.

Следует отметить, что в штабе Джо Байдена это отрицают. Заявляют, что ни о каких сексуальных домогательствах не было и речи. Наоборот, бывший вице-президент работает над тем, чтобы ужесточить наказание за насилие над женщинами.



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