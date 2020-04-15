Решение Трампа об остановке финансирования ВОЗ: появилась реакция ООН

В ООН решение американского лидера Дональда Трампа не поддержали, сообщает The Hill.

Так, генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гутерриш заявил в ответ на решение Трампа, что сейчас "не время" для таких действий. По словам главы ООН, неуместно во время пандемии сокращать ресурсы для операций Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом.

"Сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество работало вместе в знак солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия", - добавил Гутерриш.

Напомним, в разгар пандемии президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Пока это временное решение. Американские специалисты собираются проанализировать, насколько эффективно в ВОЗ реагируют на вспышку коронавируса и кризис, связанный с ней. Сам он считает, что ВОЗ со своими обязанностями не справляется и поэтому должна понести за это ответственность. Ежегодно США перечисляли в бюджет организации около 400-500 миллионов долларов.

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