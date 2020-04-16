В США прошли митинги против карантина

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В США прошла серия демонстраций против режима самоизоляции. Участники требуют смягчить условия карантинных мероприятий и хотя бы частично возобновить работу предприятий. Акции прошли в штатах Мичиган, Кентукки и Юта.
Наиболее массовый митинг провели жители города Ленсинг в Мичигане. Тысячи демонстрантов в автомобилях провезли плакаты с требованиями по улицам города и собрались у здания местной администрации. Участники обвиняют власти штатов в чрезмерном, как им кажется, страхом перед эпидемией.
О желании провести митинг сообщили также жители Ричмонда в Вирджинии. Организаторы уже заявили, что соберут на протест “тысячи возмущенных граждан”.
Как сообщал портал "Комментарии", в США впервые в истории объявили стихийное бедствие на территории всей страны.
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