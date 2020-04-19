Выйдешь за меня: в Нью-Йорке необязательно встречаться, чтобы заключить брак

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Чтобы узаконить свои отношения в Нью-Йорке не нужно встречаться лично. Такие меры приняли в ответ на распространение коронавируса. Соответствующее распоряжение издал губернатор штата Эндрю Куомо.
По мнению главы штата, эпидемия повлияла на демографическую ситуацию: количество разводов возрасло, а вот количество новых браков упало.
Ранее в Нью-Йорке было обязательным присутствие невесты и жениха на церемонии бракосочетания. Теперь губернатор посчитал это необязательным.
По мнению властей штата, такое послабление позволит улучшить ситуацию и даст возможность американцам заключать браки в условиях карантина.
Тем временем портал "Комментарии" уже публиковал материал о том, что Трамп намерен снять карантин.
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