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Выйдешь за меня: в Нью-Йорке необязательно встречаться, чтобы заключить брак

В Нью-Йорке разрешили жениться дистанционно

сегодня, 19:49
Автор:

• Сергей Медведев

Выйдешь за меня: в Нью-Йорке необязательно встречаться, чтобы заключить брак

Чтобы узаконить свои отношения в Нью-Йорке не нужно встречаться лично. Такие меры приняли в ответ на распространение коронавируса. Соответствующее распоряжение издал губернатор штата Эндрю Куомо.

По мнению главы штата, эпидемия повлияла на демографическую ситуацию: количество разводов возрасло, а вот количество новых браков упало.

Ранее в Нью-Йорке было обязательным присутствие невесты и жениха на церемонии бракосочетания. Теперь губернатор посчитал это необязательным.

По мнению властей штата, такое послабление позволит улучшить ситуацию и даст возможность американцам заключать браки в условиях карантина.

Тем временем портал "Комментарии" уже публиковал материал о том, что Трамп намерен снять карантин.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/u-shtati-nyu-jork-dozvolili-odruzhuvatisya-cherez-videokonferenciyi
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