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Мишель Обама на карантине будет читать книжки американским детям

Супруга 44-го президента США Мишель Обама запускает трансляцию, которая развлечет детей на карантине и даст их родителям немного отдохнуть

сегодня, 11:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Мишель Обама на карантине будет читать книжки американским детям

Жена 44-го президента США Барака Обамы и, соответственно, экс-первая леди Мишель Обама запускает проект, в котором будет читать увлекательные рассказы всем детям, которые сидят дома на карантине. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

"В то время, когда многие семьи находятся в состоянии стресса, я хочу дать детям возможность послушать замечательные рассказы, а взрослым – столь необходимый перерыв", - анонсирует свои эфиры бывшая первая леди.

Трансляции с рассказами от Мишель Обамы будут проходить на ее странице в Facebook.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сам 44-й президент США Барак Обама назвал лучшие, по его мнению, книги и фильмы за 2019 год.

Так, в конце 2019 года в топ-список Барака Обамы попали 18 кинолент, среди которых есть три документальных кино, а также три сериала:

- "Американская фабрика";
- "Изумительная благодать";
- "Аполлон-11";
- "Пепел — самый чистый белый";
- "Атлантика";
- "Перелетные птицы;
- "Образование";
- "Диана";
- "Прощание" ;
- "Ford против Ferrari";
- "Ирландец";
- "Просто помиловать";
- "Последний черный в Сан-Франциско";
- "Маленькие женщины";
- "Брачная история";
- "Паразиты";
- "Сувенир";
- "Транзит".

Лучшие книги 2019 года по версии Барака Обамы:

- Эпоха капитализма наблюдения" Шошани Зубофф;
- "Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии" Уильяма Делраймпл;
- "Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка" Кейси Цеп;
- "Девушка, женщина, другое" Бернардины Эваристо;
- "Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего" Дэвида Треера;
- "Как ничего не делать: сопротивление экономике" Дженни Оделл;
- "Архив потерянных детей" Валерии Луиселли;
- "Лот: истории" Брайана Вашингтона;
- "Нормальные люди" Салли Руни;
- "Сын начальника сирот" Адама Джонсона;
- "Желтый дом" Сары Брум;
- "Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии" Патрика Кифа;
- "Одиночка" Альберта Вудфокса;
- "Школа Топека" Бена Лернера;
- "Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности" Джиа Толентино;
- "Упражнение доверия" Сьюзан Чхве;
- "Мы живем в воде: рассказ" Джесса Уолтера.



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