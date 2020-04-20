Мишель Обама на карантине будет читать книжки американским детям

Жена 44-го президента США Барака Обамы и, соответственно, экс-первая леди Мишель Обама запускает проект, в котором будет читать увлекательные рассказы всем детям, которые сидят дома на карантине. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

"В то время, когда многие семьи находятся в состоянии стресса, я хочу дать детям возможность послушать замечательные рассказы, а взрослым – столь необходимый перерыв", - анонсирует свои эфиры бывшая первая леди.

Трансляции с рассказами от Мишель Обамы будут проходить на ее странице в Facebook.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сам 44-й президент США Барак Обама назвал лучшие, по его мнению, книги и фильмы за 2019 год.

Так, в конце 2019 года в топ-список Барака Обамы попали 18 кинолент, среди которых есть три документальных кино, а также три сериала:

- "Американская фабрика";

- "Изумительная благодать";

- "Аполлон-11";

- "Пепел — самый чистый белый";

- "Атлантика";

- "Перелетные птицы;

- "Образование";

- "Диана";

- "Прощание" ;

- "Ford против Ferrari";

- "Ирландец";

- "Просто помиловать";

- "Последний черный в Сан-Франциско";

- "Маленькие женщины";

- "Брачная история";

- "Паразиты";

- "Сувенир";

- "Транзит".

Лучшие книги 2019 года по версии Барака Обамы:

- Эпоха капитализма наблюдения" Шошани Зубофф;

- "Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии" Уильяма Делраймпл;

- "Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка" Кейси Цеп;

- "Девушка, женщина, другое" Бернардины Эваристо;

- "Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего" Дэвида Треера;

- "Как ничего не делать: сопротивление экономике" Дженни Оделл;

- "Архив потерянных детей" Валерии Луиселли;

- "Лот: истории" Брайана Вашингтона;

- "Нормальные люди" Салли Руни;

- "Сын начальника сирот" Адама Джонсона;

- "Желтый дом" Сары Брум;

- "Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии" Патрика Кифа;

- "Одиночка" Альберта Вудфокса;

- "Школа Топека" Бена Лернера;

- "Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности" Джиа Толентино;

- "Упражнение доверия" Сьюзан Чхве;

- "Мы живем в воде: рассказ" Джесса Уолтера.





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