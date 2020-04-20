Рестораторы США попросили у властей 240 млрд долларов

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Ресторанный бизнес в США терпит серьезные убытки. Кризис вызвал волну возмущений среди владельцев точек общественного питания. Поэтому представители ресторанной отрасли США в понедельник обратились в Конгресс с просьбой предоставить сектору финансовую помощь в размере 240 млрд долларов.
Как свидетельствуют эксперты Национальной ассоциации ресторанов, более 8 млн сотрудников ресторанов потеряли работу, а в целом, закрыт каждый четвертый ресторан из десяти.
В профильной ресторанной организации подсчитывают убытки — в суммарном объеме потери оценивают на уровне 30 млрд за март 2020г. Прогнозы на апрель тоже не утешительные — потери могут составить до 50 млрд.
Отметим, что ресторанная отрасль в США является одним из крупнейших работодателей. До эпидемии в ресторанном бизнесе было задействовано 12,2 млн человек.
Как сообщал портал "Комментарии", американец оставил 10 тысяч долларов чаевых в ресторане из-за карантина.
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