Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.04.2020

BTC/USD

7044.24

ETH/USD

177.56

LTC/USD

41.65

НБУ 20.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Рестораторы США попросили у властей 240 млрд долларов
НОВОСТИ Все новости

Рестораторы США попросили у властей 240 млрд долларов

Владельцы ресторанов в США обратились к правительству за помощью

сегодня, 19:27
Автор:

• Сергей Медведев

Рестораторы США попросили у властей 240 млрд долларов

Ресторанный бизнес в США терпит серьезные убытки. Кризис вызвал волну возмущений среди владельцев точек общественного питания. Поэтому представители ресторанной отрасли США в понедельник обратились в Конгресс с просьбой предоставить сектору финансовую помощь в размере  240 млрд долларов.

Как свидетельствуют эксперты  Национальной ассоциации ресторанов, более 8 млн сотрудников ресторанов потеряли работу, а в целом, закрыт каждый четвертый ресторан из десяти.

В профильной ресторанной организации подсчитывают убытки — в суммарном объеме потери оценивают на уровне 30 млрд за март 2020г. Прогнозы на апрель тоже не утешительные — потери могут составить до 50 млрд.

Отметим, что ресторанная отрасль в США является одним из крупнейших работодателей. До эпидемии в ресторанном бизнесе было задействовано 12,2 млн человек.

Как сообщал портал "Комментарии", американец оставил 10 тысяч долларов чаевых в ресторане из-за карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/656293.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...