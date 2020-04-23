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Трамп остановил иммиграцию в США

Иммиграционные визы в США и Green Card будут выдавать только врачам и тем, кто может помочь в борьбе с коронавирусом

сегодня, 09:16
Автор:

• Виолетта Комаровская

Трамп остановил иммиграцию в США

Дональд Трамп остановил на 2 месяца иммиграцию в США. О том, что подписал соответствующий указ, президент заявил во время своего брифинга в Белом доме. 

В течении двух месяцев посольства США по всему миру перестанут выдавать иммиграционные визы и Green Card. Затем этот указ либо продлят еще, либо снимут ограничения. Правда, касаются они не всех. Трамп заявил, что как и раньше в США будут рады видеть врачей, а также всех, кто может каким-либо образом помочь преодолеть эпидемию коронавируса. Напомним, что в США она самая масштабная в мире. Фактически треть всех инфицированных на планете - это американцы. 

Глава Белого дома объяснил, что остановить иммиграцию было необходимо. Из-за вспышки коронавируса страна переживает спад в экономике. Поэтому сейчас важно сохранить рабочие места для местного населения, а не отдавать их иностранцам. 

"Прежде всего, мы должны позаботиться о наших гражданах", - сказал Трамп. 

Будут делать исключения и будут оформлять иммиграционные документы также для ближайших родственников американских граждан. 

Указ был подписан накануне, а в силу он вступит уже завтра, 24 апреля. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ранее Дональд Трамп представил свой план выхода США из карантина. 


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D1%9
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