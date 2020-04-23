Трамп остановил иммиграцию в США

Дональд Трамп остановил на 2 месяца иммиграцию в США. О том, что подписал соответствующий указ, президент заявил во время своего брифинга в Белом доме.

В течении двух месяцев посольства США по всему миру перестанут выдавать иммиграционные визы и Green Card. Затем этот указ либо продлят еще, либо снимут ограничения. Правда, касаются они не всех. Трамп заявил, что как и раньше в США будут рады видеть врачей, а также всех, кто может каким-либо образом помочь преодолеть эпидемию коронавируса. Напомним, что в США она самая масштабная в мире. Фактически треть всех инфицированных на планете - это американцы.

Глава Белого дома объяснил, что остановить иммиграцию было необходимо. Из-за вспышки коронавируса страна переживает спад в экономике. Поэтому сейчас важно сохранить рабочие места для местного населения, а не отдавать их иностранцам.

"Прежде всего, мы должны позаботиться о наших гражданах", - сказал Трамп.

Будут делать исключения и будут оформлять иммиграционные документы также для ближайших родственников американских граждан.

Указ был подписан накануне, а в силу он вступит уже завтра, 24 апреля.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ранее Дональд Трамп представил свой план выхода США из карантина.

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