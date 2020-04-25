Дефицит бюджета США может вырасти вчетверо в условиях кризиса из-за коронавируса

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Общенациональное закрытие бизнеса и всплеск государственных расходов США
почти вчетверо увеличат федеральный дефицит – до рекордных 3,7 трлн долл. в
текущем финансовом году, поскольку страна борется с пандемией коронавируса,
заявили прогнозисты Конгресса США, передает Reuters.
ВВП США упадет почти на 40% в годовом исчислении во втором квартале, по
данным непартийного Бюджетного управления Конгресса. В то же время экономисты
организации прогнозируют экономическое возрождение во второй половине года, и говорят,
что безработица достигнет 16%, но останется в двузначных цифрах в течение всего
2021 года.
В докладе Бюджетного управления Конгресса проиллюстрировано финансовое
давление, с которым сталкиваются законодатели в Конгрессе, когда они готовятся
разработать новое законодательство для реагирования на пандемию. Конгресс уже
выделил 3 трлн долл. на здравоохранение, малый бизнес и другие меры по борьбе с
эпидемией и ее экономическими последствиями.
Ранее "Комментарии" писали, что Палата представителей США поддержала на
голосовании закон о выделении еще 484
миллиардов долларов на поддержку экономики страны и больниц в условиях
карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.
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