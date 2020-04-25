Дефицит бюджета США может вырасти вчетверо в условиях кризиса из-за коронавируса

Общенациональное закрытие бизнеса и всплеск государственных расходов США почти вчетверо увеличат федеральный дефицит – до рекордных 3,7 трлн долл. в текущем финансовом году, поскольку страна борется с пандемией коронавируса, заявили прогнозисты Конгресса США, передает Reuters.



ВВП США упадет почти на 40% в годовом исчислении во втором квартале, по данным непартийного Бюджетного управления Конгресса. В то же время экономисты организации прогнозируют экономическое возрождение во второй половине года, и говорят, что безработица достигнет 16%, но останется в двузначных цифрах в течение всего 2021 года.

В докладе Бюджетного управления Конгресса проиллюстрировано финансовое давление, с которым сталкиваются законодатели в Конгрессе, когда они готовятся разработать новое законодательство для реагирования на пандемию. Конгресс уже выделил 3 трлн долл. на здравоохранение, малый бизнес и другие меры по борьбе с эпидемией и ее экономическими последствиями.

Ранее "Комментарии" писали, что Палата представителей США поддержала на голосовании закон о выделении еще 484 миллиардов долларов на поддержку экономики страны и больниц в условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

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