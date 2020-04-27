В Украину из США эвакуировали более сотни детей

Из США в Украину эвакуировали более сотни детей. Украинские школьники возвращаются домой на эвакуационном рейсе. Об этом в Facebook написало Посольство Украины в Штатах.

Эвакуационный рейс вылетел с Майями. Всего на борту - 259 пассажиров. Все они украинцы и пожелали вернуться на время карантина домой. Специально за ними в США отправили самолет МАУ. Сейчас он уже направляется в Киев.

При этом почти половина всех пассажиров - а именно 119 человек - это украинские школьники. Они в свое время улетели в Соединенные Штаты по образовательной программе Flex.

Ранее со Штатов эвакуировали 1200 человек. Они прилетели домой на трех самолетах. Два из них - с Нью-Йорка - были коммерческими. Еще один - с Вашингтона - бесплатный.

Этот эвакуационный рейс с Майями стал первым из серии анонсированных ранее в Министерстве инфраструктуры. В конце апреля и в мае украинцев будут забирать самолетами с разных уголков планеты. Скажем, Таиланда, Германии, США, ОАЭ и т.д. Ранее об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Все, кто вернется в Украину спецрейсами, обязаны будут 2 недели провести в обсервации, либо на самоизоляции дома.

Фото: Facebook/Посольство України в США

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