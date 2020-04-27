Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.04.2020

BTC/USD

7720.38

ETH/USD

196.25

LTC/USD

44.71

НБУ 27.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В Украину из США эвакуировали более сотни детей
НОВОСТИ Все новости

В Украину из США эвакуировали более сотни детей

Спецрейсом с Майями в Украину возвращаются 259 человек, в том числе 119 украинских школьников

сегодня, 13:11
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Украину из США эвакуировали более сотни детей

Из США в Украину эвакуировали более сотни детей. Украинские школьники возвращаются домой на эвакуационном рейсе. Об этом в Facebook написало Посольство Украины в Штатах. 

Эвакуационный рейс вылетел с Майями. Всего на борту - 259 пассажиров. Все они украинцы и пожелали вернуться на время карантина домой. Специально за ними в США отправили самолет МАУ. Сейчас он уже направляется в Киев. 

При этом почти половина всех пассажиров - а именно 119 человек - это украинские школьники. Они в свое время улетели в Соединенные Штаты по образовательной программе Flex. 

Ранее со Штатов эвакуировали 1200 человек. Они прилетели домой на трех самолетах. Два из них - с Нью-Йорка - были коммерческими. Еще один - с Вашингтона - бесплатный. 

Этот эвакуационный рейс с Майями стал первым из серии анонсированных ранее в Министерстве инфраструктуры. В конце апреля и в мае украинцев будут забирать самолетами с разных уголков планеты. Скажем, Таиланда, Германии, США, ОАЭ и т.д. Ранее об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Все, кто вернется в Украину спецрейсами, обязаны будут 2 недели провести в обсервации, либо на самоизоляции дома. 

Фото: Facebook/Посольство України в США


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/2967658476610698?__tn__=-R
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...