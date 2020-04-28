Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО. Разрешение на обнародование трех роликов дали в Министерстве обороны США. Ныне они доступны к скачиванию на сайте Пентагона.

Стоит отметить, что данные видеозаписи гуляют в сети не один год. Секретные материалы слили в Интернет в 2007, а также 2017 годах. При этом сняты они были чуть ранее - в 2004 и 2015 годах соответственно. В Минообороны объяснили, почему решили опубликовать их официально.

"Мы должны прояснить ситуацию общественности о том, были ли эти съемки реальными или на видео есть что-то другое. Так вот, воздушные явления все еще отнесены к разряду неопознанных", - сказано в заявлении Пентагона.

Это записи, которые были сделаны пилотами американских военных самолетов. На них действительно видно некие летающие объекты. Они движутся, а некоторые действительно по форме напоминают летающую тарелку.





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Все это время в Пентагоне пытались установить причину их появления. Однако в финальном отчете их так и обозначили - неопознанные летающие объекты, то есть НЛО. При этом в ведомстве не уточнили, можно ли считать подобные записи доказательством существования внеземных цивилизаций и считают ли так в самом Пентагоне.





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