Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.02.2020

BTC/USD

8715.37

ETH/USD

226.30

LTC/USD

59.55

НБУ 29.02.2020

USD/UAH

24.70

EUR/UAH

27.11

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Пентагон согласовал производство Javelin для Украины
НОВОСТИ Все новости

Пентагон согласовал производство Javelin для Украины

Производство ПТРК Javelin будет осуществляться для 15 стран

сегодня, 11:07
Автор:

• Мария Чиренко

Пентагон согласовал производство Javelin для Украины

Министерство обороны США подписало контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для целого ряда государств, среди которых Украина. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Контракт подписан с группой компаний  Raytheon - Lockheed Martin. Произведенные ПТРК будут предназначены для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

Сумма контракта составила 18 млн 431 тыс. 215 долл. США. Производиться ПТРК будут на заводе в Тусоне, штат Аризона. Работы, предположительно, завершатся 25 июня 2020 года.

picture

Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года Министерство обороны Украины заключило контракты на поставки второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

Переговоры о поставках второй партии Javelin в нашу страну начались еще летом 2019 года, когда Украина и США согласовывали условия дополнительных поставок ПТРК для нужд украинского войска.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defense.gov/Newsroom/Contracts/Contract/Article/2098309/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...