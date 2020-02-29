Пентагон согласовал производство Javelin для Украины

Министерство обороны США подписало контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для целого ряда государств, среди которых Украина. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



Контракт подписан с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin. Произведенные ПТРК будут предназначены для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

Сумма контракта составила 18 млн 431 тыс. 215 долл. США. Производиться ПТРК будут на заводе в Тусоне, штат Аризона. Работы, предположительно, завершатся 25 июня 2020 года.





Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года Министерство обороны Украины заключило контракты на поставки второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

Переговоры о поставках второй партии Javelin в нашу страну начались еще летом 2019 года, когда Украина и США согласовывали условия дополнительных поставок ПТРК для нужд украинского войска.





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