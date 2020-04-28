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Главная Новости Мир США Документальный фильм о Мишель Обаме: Netflix выпустил первый трейлер
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Документальный фильм о Мишель Обаме: Netflix выпустил первый трейлер

Фильм выйдет на Netflix уже 6 мая

сегодня, 18:32
Автор:

• Антон Корнилов

Документальный фильм о Мишель Обаме: Netflix выпустил первый трейлер

Популярный онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый трейлер документального фильма об экс-первой леди США Мишель Обаме под названием "Становление" (Becoming). Об этом сообщили в издании Netflix со ссылкой на соответствующее видео на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix.

Документальный фильм будет доступен для просмотра уже с 6 мая 2020 года и расскажет подробности промо-тура в поддержку одноименной книги Мишель Обамы "Становление" (Becoming), которая вышла в 2018 году. Тогда рекламная компания прошла в 34 городах по всему миру.

Режиссером фильма выступила Надя Халлгрен, которая сопровождала бывшего президента США Барака Обаму в его предвыборной гонке. Мишель Обама в своем официальном комментарии к документальному фильму выразила благодарность режиссеру, подчеркнула ее талант, ум и способность сочувствовать другим людям.


Как сообщал портал "Комментарии", кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден планирует назначить вице-президентом США экс-первую леди США Мишель Обаму в случае своей победы на президентских выборах в ноябре 2020 года.


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Источник: https://variety.com/2020/tv/news/barack-obama-michelle-becoming-netflix-documentary-1234590682/
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