Документальный фильм о Мишель Обаме: Netflix выпустил первый трейлер

Популярный онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый трейлер документального фильма об экс-первой леди США Мишель Обаме под названием "Становление" (Becoming). Об этом сообщили в издании Netflix со ссылкой на соответствующее видео на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix.

Документальный фильм будет доступен для просмотра уже с 6 мая 2020 года и расскажет подробности промо-тура в поддержку одноименной книги Мишель Обамы "Становление" (Becoming), которая вышла в 2018 году. Тогда рекламная компания прошла в 34 городах по всему миру.

Режиссером фильма выступила Надя Халлгрен, которая сопровождала бывшего президента США Барака Обаму в его предвыборной гонке. Мишель Обама в своем официальном комментарии к документальному фильму выразила благодарность режиссеру, подчеркнула ее талант, ум и способность сочувствовать другим людям.





Как сообщал портал "Комментарии", кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден планирует назначить вице-президентом США экс-первую леди США Мишель Обаму в случае своей победы на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!