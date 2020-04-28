Документальный фильм о Мишель Обаме: Netflix выпустил первый трейлер

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Популярный онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал
первый трейлер документального фильма об экс-первой леди США Мишель Обаме под
названием "Становление" (Becoming).
Об этом сообщили в издании Netflix со ссылкой на соответствующее видео на официальном YouTube-канале
онлайн-кинотеатра Netflix.
Документальный фильм будет доступен для просмотра уже с 6
мая 2020 года и расскажет подробности промо-тура в поддержку одноименной книги
Мишель Обамы "Становление" (Becoming),
которая вышла в 2018 году. Тогда рекламная компания прошла в 34 городах по
всему миру.
Режиссером фильма выступила Надя Халлгрен, которая сопровождала бывшего президента США Барака Обаму в его предвыборной гонке. Мишель Обама в своем официальном комментарии к документальному фильму выразила благодарность режиссеру, подчеркнула ее талант, ум и способность сочувствовать другим людям.
Как сообщал портал "Комментарии", кандидат в президенты США
от Демократической партии Джо Байден планирует назначить вице-президентом США
экс-первую леди США Мишель Обаму в случае своей победы на президентских выборах
в ноябре 2020 года.
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