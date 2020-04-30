Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах США

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Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон
поддержала кандидата от Демократической партии США и бывшего вице-президента
США Джо Байдена на президентских выборах США, которые должны пройти в ноябре
2020 года. Соответствующее заявление Клинтон сделала в ходе онлайн-мероприятия
по теме положения женщин в условиях пандемии коронавируса Covid-19, в котором участвовал и Джо
Байден.
Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы отдать свой голос
вместе с голосами других граждан США для поддержки Джо Байдена в роли
следующего президента США. Она подчеркнула, что счастлива быть часть его
предвыборной кампании и не только поддерживать, но и помогать освещать
различные вопросы в ходе предвыборной президентской гонки.
Ранее сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен,
демократы Майкл Блумберг и Пит Буттиджич покинули президентскую гонку и
поддержали своего конкурента Джо Байдена. Среди прочих его кандидатуру
поддержали и бывший вице-президент США, демократ Барак Обама.
Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден планирует
назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских
выборах.
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