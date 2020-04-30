Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах США

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон поддержала кандидата от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена на президентских выборах США, которые должны пройти в ноябре 2020 года. Соответствующее заявление Клинтон сделала в ходе онлайн-мероприятия по теме положения женщин в условиях пандемии коронавируса Covid-19, в котором участвовал и Джо Байден.



Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы отдать свой голос вместе с голосами других граждан США для поддержки Джо Байдена в роли следующего президента США. Она подчеркнула, что счастлива быть часть его предвыборной кампании и не только поддерживать, но и помогать освещать различные вопросы в ходе предвыборной президентской гонки.

Ранее сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен, демократы Майкл Блумберг и Пит Буттиджич покинули президентскую гонку и поддержали своего конкурента Джо Байдена. Среди прочих его кандидатуру поддержали и бывший вице-президент США, демократ Барак Обама.

Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах.

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