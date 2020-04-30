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Разведка США определила, что COVID-19 - не результат эксперимента ученых

Специальные службы США определили, что COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован

сегодня, 21:20
Автор:

• Екатерина Белоброва

Разведка США определила, что COVID-19 - не результат эксперимента ученых

Спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление Национальной разведки США.

В частности, в заявлении говорится о согласии с широким научным консенсусом вокруг того, что COVID-19 не является искусственным или генетически модифицированным коронавирусом COVID-19.

"Национальная разведка продолжит тщательно проверять информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в марте число заразившихся коронавирусом американцев начало превышать число заболевших в Китае. Так, 26 марта в самом конце дня США обогнали Китай по числу заболевших: 82178 против 81285 на момент публикации. На третьем месте Италия с 80589 зараженными, которая, скорее всего, завтра тоже обгонит Китай и займет вторую строчку антирейтинга.

Примечательно, что при почти одинаковом числе зараженных во всех трех странах разное число смертей: США — 1177, Китай — 3287, Италия — 8215. Значительные отличия наблюдаются и по числу выздоровевших в этих странах: США — 1864, Китай — 74051, Италия — 10361.








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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirus-sozdan-iskusstvenno-razvedka-1588258699.html
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