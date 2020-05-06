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В США застрелили биолога, который разгадал тайны коронавируса COVID-19

Убийца доктора Бинг Лю после того, как застрелил его, наложил на себя руки

сегодня, 21:56 817
Автор:

• Екатерина Белоброва

В США застрелили биолога, который разгадал тайны коронавируса COVID-19

2 мая в американском городе Росс штата Пенсильвания неизвестный застрелил 37-летнего молекулярного биолога Бинга Лю, который занимался тщательным изучением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Washington Post.

Доктор Бинг Лю получил несколько огнестрельных ранений в своем таунхаусе около полудня. Местные СМИ со ссылкой на представителей власти пишут, что он получил огнестрельные ранения в голову, шею, туловище и конечности. Через некоторое время предположительный убийца ученого застрелился из этого же оружия в своем автомобиле за 100 метров до места преступления.

Комментируя смерть коллеги, в университете сообщили, что доктор Бинг Лю вот-вот должен был получить важные результаты исследований клеточных механизмов влияния коронавируса на организм человека и вызываемых им осложнений.

Напомним, сегодня портал "Комментарии" сообщал об известии о смерти основателя немецкой знаковой группы в мире электронной музыки  Kraftwerk Флориана Шнайдера.

Официальной причины смерти пока нет, но по данным, озвученным бельгийским радио, Шнайдер долгое время боролся с раком.

Незадолго до смерти он объявил, что в честь 50-летия коллектив отправится в тур по Северной Америке, однако его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/nation/2020/05/06/bing-liu-university-of-pittsburgh-coronavirus-researcher-murder-suicide/
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