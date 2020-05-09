Венесуэла обвинила Трампа в попытке свергнуть президента Мадуро. Президент США отрицает

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Правительство Венесуэлы обвинило президента США Дональда
Трампа в попытке свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дональд Трамп
отрицает это обвинение и отшучивается. Об этом сообщили в издании BBC.
На прошлых выходных, 2-3 мая, Венесуэле удалось сорвать
операцию, которую в стране считают попыткой вторжения при поддержке США. По
информации правительства, группа террористов-наемников прибыла на катере в
город Макуто. Из этой группы 13 человек были арестованы, среди которых два
американца. Еще 8 человек из группы были убиты.
"Если бы я хотел поехать в Венесуэлы, я бы не делал из этого
секрет. Я бы не стал посылать маленькую-маленькую группу", — заявил Дональд
Трамп.
При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что
именно президент США Дональд Трамп организовал это вторжение. Трамп ответил,
что это не его рук дело, а если бы он захотел организовать нечто подобное, то
группу "можно было бы назвать армией", тогда "это было бы вторжением".
Как сообщал портал "Комментарии", в конце марта США обвинили президента Венесуэлы в наркоторговле и объявили большую награду за его поимку.
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