Венесуэла обвинила Трампа в попытке свергнуть президента Мадуро. Президент США отрицает

Правительство Венесуэлы обвинило президента США Дональда Трампа в попытке свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дональд Трамп отрицает это обвинение и отшучивается. Об этом сообщили в издании BBC.

На прошлых выходных, 2-3 мая, Венесуэле удалось сорвать операцию, которую в стране считают попыткой вторжения при поддержке США. По информации правительства, группа террористов-наемников прибыла на катере в город Макуто. Из этой группы 13 человек были арестованы, среди которых два американца. Еще 8 человек из группы были убиты.

"Если бы я хотел поехать в Венесуэлы, я бы не делал из этого секрет. Я бы не стал посылать маленькую-маленькую группу", — заявил Дональд Трамп.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что именно президент США Дональд Трамп организовал это вторжение. Трамп ответил, что это не его рук дело, а если бы он захотел организовать нечто подобное, то группу "можно было бы назвать армией", тогда "это было бы вторжением".

Как сообщал портал "Комментарии", в конце марта США обвинили президента Венесуэлы в наркоторговле и объявили большую награду за его поимку.

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