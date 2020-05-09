Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.05.2020

BTC/USD

9973.66

ETH/USD

215.22

LTC/USD

48.17

НБУ 09.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Венесуэла обвинила Трампа в попытке свергнуть президента Мадуро. Президент США отрицает
НОВОСТИ Все новости

Венесуэла обвинила Трампа в попытке свергнуть президента Мадуро. Президент США отрицает

Трамп пошутил, что не стал бы посылать маленькую группу людей для свержения чужого президента

сегодня, 00:23
Автор:

• Антон Корнилов

Венесуэла обвинила Трампа в попытке свергнуть президента Мадуро. Президент США отрицает

Правительство Венесуэлы обвинило президента США Дональда Трампа в попытке свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дональд Трамп отрицает это обвинение и отшучивается. Об этом сообщили в издании BBC.

На прошлых выходных, 2-3 мая, Венесуэле удалось сорвать операцию, которую в стране считают попыткой вторжения при поддержке США. По информации правительства, группа террористов-наемников прибыла на катере в город Макуто. Из этой группы 13 человек были арестованы, среди которых два американца. Еще 8 человек из группы были убиты.

"Если бы я хотел поехать в Венесуэлы, я бы не делал из этого секрет. Я бы не стал посылать маленькую-маленькую группу", — заявил Дональд Трамп.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что именно президент США Дональд Трамп организовал это вторжение. Трамп ответил, что это не его рук дело, а если бы он захотел организовать нечто подобное, то группу "можно было бы назвать армией", тогда "это было бы вторжением".

Как сообщал портал "Комментарии", в конце марта США обвинили президента Венесуэлы в наркоторговле и объявили большую награду за его поимку.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52592824
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...