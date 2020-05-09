США ужесточают визовые правила для китайских журналистов из-за коронавируса

Соединенные Штаты в пятницу приняли решение, согласно которому будут ужесточены визовые правила для китайских журналистов. Власти США заявляют, что это решение было принято в ответ на ужесточение правил для американских журналистов в Китае, которое происходит на фоне напряженности между двумя странами из-за глобальной пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.



В марте Китай выслал американских журналистов из трех американских газет. Это произошло спустя месяц после того, как США заявили, что они введут такие же правила работы для пяти китайских государственных СМИ, как и для иностранны посольств. На следующий день Пекин выслал трех корреспондентов Wall Street Journal, двух американцев и австралийца, после публикации колонки с общественным мнением, которую Китай осудил как расистскую.

Постановление, которое вступит в силу в понедельник, ограничит срок действия виз для китайских журналистов 90-дневным сроком с возможностью их продления. Такие визы, как правило, являются бессрочными и не нуждаются в продлении, если сотрудник не переезжает в другую компанию или на другое место работы.

Высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел, пожелавший остаться анонимным, заявил, что новые правила позволят департаменту чаще рассматривать заявления о выдаче виз китайским журналистам и, вероятно, сократят общее число китайских журналистов в Штатах.

Новые правила не будут распространяться на журналистов с паспортами из Гонконга или Макао – двух полуавтономных территорий Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Венесуэлы обвинило президента США Дональда Трампа в попытке свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дональд Трамп отрицает это обвинение и отшучивается.

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