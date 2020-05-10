США закупят продукцию у сельхозпроизводителей на 3 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты на следующей неделе начнут закупать молочные продукты, мясо и продукты питания на сумму 3 млрд долларов у фермеров, поскольку безработица растет, и люди вынуждены стоять в продуктовых очередях. Об этом пишет Reuters.



"Начиная с начала следующей недели, по моему заказу, США будут закупать у наших фермеров, скотоводов и специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур молочных, мясных и продуктовых продуктов на сумму 3 миллиарда долларов", – написал Трамп в своем Twitter.

Правда, пока не понятно, относится ли его заявление к плану помощи на 19 млрд долл., объявленному Министерством сельского хозяйства США в апреле. Агентство заявило, что в рамках этой программы оно закупит сельскохозяйственную продукцию на сумму 3 млрд долл.

Продовольственные банки испытывают нехватку основных продуктов. Пандемия коронавируса нарушила цепочки поставок, и фермеры говорят, что им пришлось уничтожить свою продукцию и усыпить свиней, потому что перерабатывающие предприятия закрылись.

Ранее "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты в пятницу приняли решение, согласно которому будут ужесточены визовые правила для китайских журналистов. Власти США заявляют, что это решение было принято в ответ на ужесточение правил для американских журналистов в Китае, которое происходит на фоне напряженности между двумя странами из-за глобальной пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!