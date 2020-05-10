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США закупят продукцию у сельхозпроизводителей на 3 млрд долларов

Американские фермеры сообщают об огромных убытках из-за коронавируса

сегодня, 16:15
Автор:

• Татьяна Веремеева

США закупят продукцию у сельхозпроизводителей на 3 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты на следующей неделе начнут закупать молочные продукты, мясо и продукты питания на сумму 3 млрд долларов у фермеров, поскольку безработица растет, и люди вынуждены стоять в продуктовых очередях. Об этом пишет Reuters.

"Начиная с начала следующей недели, по моему заказу, США будут закупать у наших фермеров, скотоводов и специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур молочных, мясных и продуктовых продуктов на сумму 3 миллиарда долларов", – написал Трамп в своем Twitter.

Правда, пока не понятно, относится ли его заявление к плану помощи на 19 млрд долл., объявленному Министерством сельского хозяйства США в апреле. Агентство заявило, что в рамках этой программы оно закупит сельскохозяйственную продукцию на сумму 3 млрд долл.

Продовольственные банки испытывают нехватку основных продуктов. Пандемия коронавируса нарушила цепочки поставок, и фермеры говорят, что им пришлось уничтожить свою продукцию и усыпить свиней, потому что перерабатывающие предприятия закрылись.

Ранее "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты в пятницу приняли решение, согласно которому будут ужесточены визовые правила для китайских журналистов. Власти США заявляют, что это решение было принято в ответ на ужесточение правил для американских журналистов в Китае, которое происходит на фоне напряженности между двумя странами из-за глобальной пандемии коронавируса.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-agriculture/u-s-next-week-to-start-purchasing-3-billion-worth-of-farm-goods-trump-idUSKBN22L0TT
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