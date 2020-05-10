США закупят продукцию у сельхозпроизводителей на 3 млрд долларов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты
на следующей неделе начнут закупать молочные продукты, мясо и продукты питания
на сумму 3 млрд долларов у фермеров, поскольку безработица растет, и люди
вынуждены стоять в продуктовых очередях. Об этом пишет Reuters.
"Начиная с начала следующей недели, по моему заказу, США
будут закупать у наших фермеров, скотоводов и специалистов по выращиванию
сельскохозяйственных культур молочных, мясных и продуктовых продуктов на сумму
3 миллиарда долларов", – написал Трамп в своем Twitter.
Правда, пока не понятно, относится ли его заявление к
плану помощи на 19 млрд долл., объявленному Министерством сельского хозяйства
США в апреле. Агентство заявило, что в рамках этой программы оно закупит
сельскохозяйственную продукцию на сумму 3 млрд долл.
Продовольственные банки испытывают нехватку основных
продуктов. Пандемия коронавируса нарушила цепочки поставок, и фермеры говорят,
что им пришлось уничтожить свою продукцию и усыпить свиней, потому что
перерабатывающие предприятия закрылись.
Ранее "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты в
пятницу приняли решение, согласно которому будут ужесточены визовые
правила для китайских журналистов. Власти США заявляют, что это решение
было принято в ответ на ужесточение правил для американских журналистов в
Китае, которое происходит на фоне напряженности между двумя странами из-за
глобальной пандемии коронавируса.
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