США отправят на орбиту секретный космический самолет

США отправят на орбиту Земли секретный космический самолет X-37B. С мыса Канаверал он стартует уже в субботу, 16 мая. Об этом пишет Engadget.

Обычно космические миссии, которые совершает этот самолет, держат в секрете и никаких подробностей о них не рассказывают. Известно лишь, что он доставляет в космос некие "экспериментальные полезные грузы", которые необходимы для различных опытов на орбите. Об этих исследованиях всегда предпочитали молчать. Но в этот раз американские военные решили не держать все в тайне. 16 мая мини-шатл X-37B отправит в космос спутник FalconSat-8. Его создали ученые Академии ВВС США. С его помощью будут изучать, как реагируют различные материалы на пребывание в космосе. Также хотят исследовать влияние космоса на семена и превращение солнечной энергии в радиочастотную микроволновую.

Этот космический беспилотник совершит уже шестую свою миссию. Он принадлежит военно-воздушным силам США. Но в этот раз контролировать запуск и весь процесс далее будут Космические силы США, которые появились не так давно.

Последняя миссия космического аппарата завершилась в конце прошлого года. Мини-шатл пробыл на орбите 780 дней, хотя изначально планировалось, что миссия продлится на 240 дней меньше.

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