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Неизвестные в США устроили кровавую стрельбу в парке

Во время стрельбы в парке в Техасе были ранены, по меньшей мере, 5 человек. Двое из них находятся в критическом состоянии

сегодня, 12:01 508
Автор:

• Виолетта Комаровская

Неизвестные в США устроили кровавую стрельбу в парке

В США неизвестные открыли огонь в парке техасского города Форт-Уэрт. Когда произошла стрельба, там находилось приблизительно 600 человек. Ранения получили пятеро, двое из них - в больнице в критическом состоянии. Об этом пишет The New York Times.

Кто именно стрелял в толпу и зачем правоохранители сейчас пытаются выяснить. Все произошло вечером по местному времени. В парке собралась толпа около 600 человек. Почему они пришли сюда во время карантина, также предстоит узнать полицейским.

"Мы всех просили придерживаться правил. В конечном счете то, что люди пришли сюда сегодня, это был их выбор", - сказал офицер полиции Форт-Уэрта Бадди Кальсада. 

Стоит отметить, что посещать парки правилами карантина в городе не запрещено, но люди должны соблюдать дистанцию и не собираться в большие группы. 

Известно, что незадолго до начала стрельбы в парке Виллидж-Крик запускали фейерверки. Но в какой-то момент люди услышали выстрелы иного характера. Очевидцы утверждают, что кто-то открыл огонь по людях. Они слышали около 30 выстрелов. Посетители парка вызвали полицию и скорую.

Всего медики забрали в больницу 5 человек. Двое из них сейчас находятся в критическом состоянии. Состояние остальных у врачей опасений не вызывает. Для жизни их ранения угрозы не несут.


Поймать вероятных преступников по горячих следах полицейским не удалось. А вскоре они получили сообщение еще об одной перестрелке, которая случилась на автозаправке недалеко от парка. Связаны ли эти два происшествия между собой - пока неизвестно. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что иранские военные во время учений атаковали собственный корабль. 

Фото: The New York Times


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Источник: https://dfw.cbslocal.com/2020/05/10/shooting-village-creek-park-fort-worth/
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