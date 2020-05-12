Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.05.2020

BTC/USD

8750.51

ETH/USD

189.17

LTC/USD

42.02

НБУ 12.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.25

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Трамп поскандалил с журналистами из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Трамп поскандалил с журналистами из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп поскандалил с журналистами из-за вопроса о массовом тестирование на коронавирус и сбежал со своего брифинга

сегодня, 08:31
Автор:

• Виолетта Комаровская

Трамп поскандалил с журналистами из-за коронавируса

Дональд Трамп снова поскандалил с журналистами. На этот раз - из-за вопроса о массовом тестировании на коронавирус, Он разозлил президента США на столько, что тот развернулся и ушел из собственного брифинга. Об этом сообщает CNBC.  

Президент Трамп выходит к журналистам ежедневно, чтобы рассказать, как США пытаются остановить вспышку коронавируса. Но в этот раз брифинг в Белом доме пошел не по плану. 

Дональд Трамп какраз рассказывал о том, что в США выросло количество тестирований на коронавирус. Мол, нигде в мире не делают столько же тестов за день, как в Америке. В этот момент журналистка CBC News и решила поинтересоваться, почему этот вопрос превращается для Трампа в некое мировое соперничество. 

"Вы не раз утверждали, что США действует эффективнее, чем другие страны, если мы говорим о тестировании. Почему для вас это превращается в глобальную конкуренцию, если американцы каждый день все еще уходят из жизни, а мы все еще наблюдаем ежедневное увеличение случаев?", - спросила журналистка. На что Трамп ответил, что люди умирают везде, и посоветовал журналистке адресовать свой вопрос Китаю. 

"Задайте Китаю свой вопрос, ладно? Вы вполне можете получить довольно необычный ответ", - сказал Трамп, назвав вопрос журналистки "некорректным" и "неприятным".

Уже через минуту после спора, не ответив на вопросы других журналистов, Трамп попрощался и ушел с собственного брифинга. 

Ранее Трамп обвинял в начале пандемии Китай, мол там вирус разработали в лаборатории. Власти Китая это отрицают, как и представители Всемирной организации здравоохранения. К слову, в апреле Трамп остановил финансирование ВОЗ. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnbc.com/2020/05/11/coronavirus-trump-ends-press-conference-after-reporters-challenge-him-on-testing.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...