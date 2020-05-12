Трамп поскандалил с журналистами из-за коронавируса

Дональд Трамп снова поскандалил с журналистами. На этот раз - из-за вопроса о массовом тестировании на коронавирус, Он разозлил президента США на столько, что тот развернулся и ушел из собственного брифинга. Об этом сообщает CNBC.

Президент Трамп выходит к журналистам ежедневно, чтобы рассказать, как США пытаются остановить вспышку коронавируса. Но в этот раз брифинг в Белом доме пошел не по плану.

Дональд Трамп какраз рассказывал о том, что в США выросло количество тестирований на коронавирус. Мол, нигде в мире не делают столько же тестов за день, как в Америке. В этот момент журналистка CBC News и решила поинтересоваться, почему этот вопрос превращается для Трампа в некое мировое соперничество.

"Вы не раз утверждали, что США действует эффективнее, чем другие страны, если мы говорим о тестировании. Почему для вас это превращается в глобальную конкуренцию, если американцы каждый день все еще уходят из жизни, а мы все еще наблюдаем ежедневное увеличение случаев?", - спросила журналистка. На что Трамп ответил, что люди умирают везде, и посоветовал журналистке адресовать свой вопрос Китаю.

"Задайте Китаю свой вопрос, ладно? Вы вполне можете получить довольно необычный ответ", - сказал Трамп, назвав вопрос журналистки "некорректным" и "неприятным".

Уже через минуту после спора, не ответив на вопросы других журналистов, Трамп попрощался и ушел с собственного брифинга.

Ранее Трамп обвинял в начале пандемии Китай, мол там вирус разработали в лаборатории. Власти Китая это отрицают, как и представители Всемирной организации здравоохранения. К слову, в апреле Трамп остановил финансирование ВОЗ.

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