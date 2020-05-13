Экзотических голубых драконов заметили у побережья США

У побережья Техаса в США отдыхающие заметили экзотических голубых драконов. Это моллюски, которые крайне редко появляются у берегов и отлично маскируются, пишет The Independent.

Внешне голубые моллюски и правда похожи на сказочных драконов. Они имеют ярко-синюю окраску и необычную форму. Но при этом встреча с подобным существом может оказаться весьма неприятной. Голубые драконы очень маленькие. Максимально они вырастают до 3-х сантиметров. Но при этом безобидными их назвать никак нельзя. Эти крохи могут ужалить довольно сильно.

Живут голубые драконы на поверхности океана и редко опускаются на дно или приближаются к побережью. А их окрас и небольшие размеры помогают им оставаться почти незаметными. Однако в этот раз моллюски привлекли всеобщее внимание на пляже Падре Айленд, что в Техасе. Морские обитатели подплыли совсем близко и отдыхающие даже смогли их сфотографировать. К счастью, никто не догадался взять драконов в руки, поэтому никто не пострадал.

"Я хотела их потрогать и мой сын тоже. Они на вид очень мягкие. Но мы решили, если мы не уверенны, что это за существа, лучше их не трогать", - рассказала одна из посетительниц пляжа.





Пляж находится на территории природного парка и там заявили, что это уже не первый визит голубых драконов в эти воды. В последнее время их стали замечать здесь все чаще.

Кстати, свой ярко-синий окрас моллюски получили благодаря своему рациону. Самое любимое их лакомство - медузы, португальские военные кораблики, а также порпиты (существа, похожие на медуз).

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