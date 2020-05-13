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Экзотических голубых драконов заметили у побережья США

Несмотря на крохотный размер моллюсков и безобидный вид, голубые драконы могут очень больно жалить

сегодня, 12:16
Автор:

• Виолетта Комаровская

Экзотических голубых драконов заметили у побережья США

У побережья Техаса в США отдыхающие заметили экзотических голубых драконов. Это моллюски, которые крайне редко появляются у берегов и отлично маскируются, пишет The Independent.

Внешне голубые моллюски и правда похожи на сказочных драконов. Они имеют ярко-синюю окраску и необычную форму. Но при этом встреча с подобным существом может оказаться весьма неприятной. Голубые драконы очень маленькие. Максимально они вырастают до 3-х сантиметров. Но при этом безобидными их назвать никак нельзя. Эти крохи могут ужалить довольно сильно. 

Живут голубые драконы на поверхности океана и редко опускаются на дно или приближаются к побережью. А их окрас и небольшие размеры помогают им оставаться почти незаметными. Однако в этот раз моллюски привлекли всеобщее внимание на пляже Падре Айленд, что в Техасе. Морские обитатели подплыли совсем близко и отдыхающие даже смогли их сфотографировать. К счастью, никто не догадался взять драконов в руки, поэтому никто не пострадал. 

"Я хотела их потрогать и мой сын тоже. Они на вид очень мягкие. Но мы решили, если мы не уверенны, что это за существа, лучше их не трогать", - рассказала одна из посетительниц пляжа. 

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Пляж находится на территории  природного парка и там заявили, что это уже не первый визит голубых драконов в эти воды. В последнее время их стали замечать здесь все чаще. 

Кстати, свой ярко-синий окрас моллюски получили благодаря своему рациону. Самое любимое их лакомство - медузы, португальские военные кораблики, а также порпиты (существа, похожие на медуз). 

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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/blue-dragon-texas-beach-seashore-padre-island-a9509301.html
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