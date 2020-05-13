В кратере Килауэа, одного из самых опасных вулканов, появилось озеро

В кратере одного из самых опасных вулканов планеты - Килауэа - обнаружили большое озеро. Его снимок опубликовали ученые из NASA, пишет Newsweek.

Вулкан Килауэа расположен на Гавайях. Он действующий и все еще просыпается время от времени и извергает лаву. Во время одного из таких извержений в его кратере и появилось озеро.

Ученые из NASA более 10 лет наблюдали, как меняется структура Халемаумау. Это один из самых крупных кратеров огненной горы. Во время одного из последних извержений там образовалось озеро из лавы. Затем случилось еще одно извержение в 2018 году, которое это озеро высушило. Вместо этого, в кратере начала скапливаться вода. Всего за год там накопилось столько жидкости, что размеры вулканического водоема выросли в несколько раз. Сейчас его глубина около 30 метров. А площадь озера соизмерима с 5 футбольными полями. При этом вода окрашена в коричневый цвет. Такой окрас она получила из-за химических реакций, которые постоянно происходят в кратере действующего вулкана.

Ученые уверяют, что ранее ничего подобного в кратерах Килауэа не замечали.





Вулкан Килауэа расположен на одном из гавайских островов. Он до сих пор считается одним из самых опасных на планете. Например в мае 2018 года лава вырвалась наружу и сожгла около 20 квадратных километров территории. В частности, разрушила 700 домов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Индонезии проснулся опасный вулкан Анак-Кракатау. Он выбросил столб пепла на полкилометра ввысь.

Фото: NASA



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