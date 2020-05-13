Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.05.2020

BTC/USD

9093.79

ETH/USD

196.84

LTC/USD

42.94

НБУ 13.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.20

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Манафорт отправлен на домашний арест из-за угрозы COVID-19
НОВОСТИ Все новости

Манафорт отправлен на домашний арест из-за угрозы COVID-19

Несмотря на то, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт отбыл менее трети назначенного судом срока, его адвокаты смогли добиться перевода подзащитного под домашний арест

сегодня, 17:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Манафорт отправлен на домашний арест из-за угрозы COVID-19

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах в 2016 году Пол Манафорт переведен на домашний арест из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на американскую прессу.

Сообщается, что решение о переводе Манафорта приняли после того, как его адвокаты подали ходатайство, поскольку заключенный подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за преклонного возраста.

В то же время в тюрьме FCI Loretto на сегодня нет известных случаев коронавируса. Уточняется, что Манафорт сможет находиться дома до завершения пандемии коронавируса. Манафорт отбыл менее трети своего тюремного заключения, однако тюремные чиновники в США имеют широкие полномочия, рассматривая каждый конкретный случай.

Отметим, что Пол Манафорт отбывает тюремное наказание с марта прошлого года за уклонение от налогов и пособничество России во вмешательстве на выборах в США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал мнение экспертов о том, насколько оправдана массовая амнистия для украинских заключенных в условиях пандемии коронавируса по примеру западных стран.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/manafort-pereveden-domashniy-arest-koronavirusa-1589379272.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...