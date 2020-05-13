Манафорт отправлен на домашний арест из-за угрозы COVID-19

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Глава предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах в 2016 году Пол Манафорт переведен на домашний арест из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на американскую прессу.
Сообщается, что решение о переводе Манафорта приняли после того, как его адвокаты подали ходатайство, поскольку заключенный подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за преклонного возраста.
В то же время в тюрьме FCI Loretto на сегодня нет известных случаев коронавируса. Уточняется, что Манафорт сможет находиться дома до завершения пандемии коронавируса. Манафорт отбыл менее трети своего тюремного заключения, однако тюремные чиновники в США имеют широкие полномочия, рассматривая каждый конкретный случай.
Отметим, что Пол Манафорт отбывает тюремное наказание с марта прошлого года за уклонение от налогов и пособничество России во вмешательстве на выборах в США.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал мнение экспертов о том, насколько оправдана массовая амнистия для украинских заключенных в условиях пандемии коронавируса по примеру западных стран.
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