"У Трампа трагедия": двое близких друзей лидера США скончались от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что пять человек, которых он лично знал, двое из них были его близкими друзьями, умерли после заражения коронавирусом COVID-19. Об этом передает агенство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщение из Белого Дома в Вашингтоне.

Лидер американской нации отметил, что, узнав об их недомогании, лично связывался с ними по телефону, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья.

"Вы звоните через два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, и вам отвечают: "Сэр, они в коме ", - мрачно поделился Трамп.

При этом он добавил, что здоровье у всех указанных людей и до заражения коронавирусом было не образцовое, а также они переживали проблемы с весом.

"Как бы там ни было, они умерли и это ужасно", - резюмировал американский президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп наотрез отказался носить защитную маску, что обязаны делать все служащие в Белом Доме, поясняя это тем, что он ни с кем не контактирует на близком расстоянии.

Как указывает американская газета The Wall Street Journal, новое распоряжение в Белом Доме об обязательном ношении масок было введено после того, как двоих сотрудников протестировали на коронавирус и получили положительный результат. Все сотрудники Белого Дома обязаны покрывать нос и рот медицинской маской, за исключением того времени, когда сидят за рабочим столом.



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