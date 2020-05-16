В США намерены выделить еще 3 трлн долларов на экономику

В Конгрессе США решили вновь поддержать экономику. Так, депутаты Палаты представителей от демократической партии "протащили" законопроект, который позволяет выделить очередные три триллиона долларов на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

За документ свои голоса отдали 208 человек, причем инициаторы столкнулись с серьезным сопротивлением — 199 голосов республиканцев против.

Согласно тексту законопроекта, один триллион долларов должен уйти в государственные органы власти, еще 1,2 трлн долларов собираются направить на помощь безработным, арендаторам и домовладельцам.

"Не действовать сейчас - это безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно в целом, поскольку бездействие будет стоить еще больше. Больше с точки зрения жизни, средств к существованию, стоимости для бюджета, стоимости для нашей демократии", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Впрочем, по мнению аналитиков, данный законопроект вряд ли имеет право на будущее — шансы на то, что он будет одобрен в Сенате и его подпишет Трамп весьма малы. Белый дом отрицательно относится к выделению дополнительных средств — в администрации Трампа считают, что трех триллионов долларов, которые выделены на поддержку экономики, вполне достаточно.

Как сообщал портал "комментарии", после выделения триллионов долларов на поддержку экономики США во время пандемии коронавируса чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США начали предупреждать о потенциальных длительных последствиях для работников и предприятий, если мир не будет довольно быстро восстанавливаться от последствий коронавируса.

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