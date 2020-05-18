В Пентагоне сознались еще в нескольких встречах с НЛО

В штаб-квартире Министерства обороны США сознались еще в нескольких встречах с НЛО. Пентагон рассказал о 8 случаях, когда американские военные столкнулись с объектами, происхождение которых выяснить не удалось. Об этом пишет The New York Times.

Все встречи с НЛО произошли в небе над Атлантическим океаном, сообщили в Пентагоне. Все они отображены в докладах военных, но не имеют грифа "секретно". Именно поэтому о них решили рассказать общественности.

Семь из восьми встреч, о которых сообщили в Минобороны, произошли еще в 2013 и 2014 годах. Последняя - восьмая - в 2019. Об одной из них, которая случилась весной 2014, пилот палубного самолета написал так: "неизвестный самолет серебристого цвета и небольших размеров, приблизительно как чемодан". Этот НЛО также зафиксировали радары ВМС США.

Еще через месяц два НЛО заметили военные у побережья Вирджинии. А в 2019 году американский пилот сообщил, что увидел нечто похожее на летающую сферу с кубом внутри.

И хотя все эти объекты, которые повстречались военным, в Министерстве обороны США называют "неизвестными", приписывать им инопланетное происхождение не спешат. Считают, что все они вполне земные. Так, в одном из случаев удалось доказать, что пилоты видели метеозонд. Однако быть его в том месте не должно было и неизвестно кто его запустил. Еще в одном случае НЛО оказался беспилотником. Что касается остальных встреч, то происхождение этих объектов пока остается загадкой.

Ранее, напомним, в Пентагоне опубликовали несколько видео-доказательств встречи американских военных с НЛО.

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