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Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией и угрозе нацбезопасности

Генпрокурору США не понравилось, что устройство может разблокировать только его владелец

сегодня, 00:29
Автор:

• Антон Корнилов

Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией и угрозе нацбезопасности

Генеральный прокурор США Уильям Барр назвал политику технологической компании Apple по защите персональных данных своих пользователей угрозой национальной безопасности США. Об этом сообщили в издании Forbes.

В ходе пресс-конференции по поводу расследования вооруженного нападения на авиабазе во Флориде, где погибли 4 человека, Барр рассазал, что правоохранители не получили никакой помощи от компании Apple в расследовании. Хотя генпрокурор США считает, что следствие нуждалось в такой помощи.

Также Уильям Барр назвал "маркетингом решением", что Apple разрешает разблокировать устройство только его владельцу, независимо от обстоятельств. Он назвал это неприемлемым.

Ранее представители Apple сообщали, что компания предоставила следствию "гигабайты информации", среди которых были резервные копии iCloud, данные по транзакциям и информация о некоторых учетных записях.

Среди прочего генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Китаем и Россией, которые якобы пытаются организовать слежку за американскими гражданами.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple представила аксессуары для своих часов Apple Watch в поддержку ЛГБТ-сообщества.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/05/18/feds-hack-iphones-in-pensacola-case-apple-not-needed-after-all/#377d21fa75e9
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