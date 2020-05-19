Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь занялся вопросами финансирования Всемирной организации здравоохранения. На этот раз его высказывания приобрели ультимативный характер. Политик опубликовал обращение к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу у себя в Twitter.
"Вы с опозданием объявили вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения 30 января 2020 года... Ясно, что ошибки, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира", - написал Трамп.
Американский лидер также пригрозил организации полностью и навсегда прекратить финансирование. На выполнение его условий Дональд Трамп дал один месяц.
"Всемирной организации здравоохранения не видать денег США, если она не выполнит существенных улучшений в течение 30 дней", - заявил Трамп.
Помимо финансирования, США могут пересмотреть свое участие и членство в организации.
Как сообщал портал "Комментарии", в разгар пандемии президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Пока это временное решение. Американские специалисты собираются проанализировать, насколько эффективно в ВОЗ реагируют на вспышку коронавируса и кризис, связанный с ней. Сам он считает, что ВОЗ со своими обязанностями не справляется и поэтому должна понести за это ответственность. Ежегодно США перечисляли в бюджет организации около 400-500 миллионов долларов.
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