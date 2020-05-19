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Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ

Дональд Трамп вновь выдвинул условия Всемирной организации здравоохранения

сегодня, 09:33
Автор:

• Сергей Медведев

Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь занялся вопросами финансирования Всемирной организации здравоохранения. На этот раз его высказывания приобрели ультимативный характер. Политик опубликовал обращение к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу у себя в Twitter.

"Вы с опозданием объявили вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения 30 января 2020 года... Ясно, что ошибки, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира", - написал Трамп.

Американский лидер также пригрозил организации полностью и навсегда прекратить финансирование. На выполнение его условий Дональд Трамп дал один месяц.

"Всемирной организации здравоохранения не видать денег США, если она не выполнит существенных улучшений в течение 30 дней", - заявил Трамп.

Помимо финансирования, США могут пересмотреть свое участие и членство в организации. 

Как сообщал портал "Комментарии",  в разгар пандемии президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Пока это временное решение. Американские специалисты собираются проанализировать, насколько эффективно в ВОЗ реагируют на вспышку коронавируса и кризис, связанный с ней. Сам он считает, что ВОЗ со своими обязанностями не справляется и поэтому должна понести за это ответственность. Ежегодно США перечисляли в бюджет организации около 400-500 миллионов долларов.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-prigrozil-voz-lishit-finansirovaniya-1589866678.html
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