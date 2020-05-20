"Это почетно": Трамп о лидерстве США по числу заболевших Covid-19

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Президент США Дональд Трамп сказал, что считает почетным
мировое лидерство США в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в
издании BBC со ссылкой
на слова президента США во время заседания в его администрации.
По словам президента США, большое количество заболевших в
стране доказывает качество проведенного тестирования. На момент публикации в
США провели 12,75 миллиона тестов на коронавирус Covid-19.
"Это потому, что мы тестируем больше всех. Поэтому когда мы
имеем много случаев заболевания, я не воспринимаю это как что-то плохое. В
определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование
является лучшим. Так что я смотрю на это, как на знак почета. Конечно, это
награда", — заявил президент США Дональд Трамп.
На момент публикации в США коронавирусом Covid-19 заболели 1,573 миллиона
человек, из которых почти 94 тысячи умерли, а еще 361 тысяча выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", Новая Зеландия предложила бороться с коронавирусом 4-дневной рабочей неделей.
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