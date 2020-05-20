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"Это почетно": Трамп о лидерстве США по числу заболевших Covid-19

По словам президента США, показатель заболевших доказывает качество тестирования

сегодня, 19:01
Автор:

• Антон Корнилов

"Это почетно": Трамп о лидерстве США по числу заболевших Covid-19

Президент США Дональд Трамп сказал, что считает почетным мировое лидерство США в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на слова президента США во время заседания в его администрации.

По словам президента США, большое количество заболевших в стране доказывает качество проведенного тестирования. На момент публикации в США провели 12,75 миллиона тестов на коронавирус Covid-19.

"Это потому, что мы тестируем больше всех. Поэтому когда мы имеем много случаев заболевания, я не воспринимаю это как что-то плохое. В определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование является лучшим. Так что я смотрю на это, как на знак почета. Конечно, это награда", — заявил президент США Дональд Трамп.

На момент публикации в США коронавирусом Covid-19 заболели 1,573 миллиона человек, из которых почти 94 тысячи умерли, а еще 361 тысяча выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", Новая Зеландия предложила бороться с коронавирусом 4-дневной рабочей неделей.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52734660
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