Выход США из Соглашения об открытом небе: какие последствия будут для остальных стран

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" решение Администрация президента США Дональда Трампа выйти из Соглашения об открытом небе, которое позволяет более чем 30 странам-участницам осуществлять облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.



Выход США из Соглашения об открытом небе готовился давно

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков обращает внимание, что претензии со стороны США к РФ касательно нарушений Соглашения об открытом небе появились не вчера.

"Речь об этом идет уже несколько лет, – говорит эксперт. – РФ, как показывает практика, вводит определенные ограничения. Речь, в частности, о запрете полетов возле Абхазии, Южной Осетии, милитаризируемого Калининграда. Так что претензии у американцев есть, и вполне обоснованные. По некоторым данным, выход состоится официально через шесть месяцев, в зависимости от условий договора. Многие в Вашингтоне считают, что им хватит и спутников разных типов, чтобы отслеживать. И всё же, может, не стоило так рубить с плеча? Потому что сейчас всё выглядит, будто США сами хоронят соглашение (вступило в силу в 2002 году, его участниками являются 35 стран, в том числе Украина, Германия, Франция, Великобритания, Турция, Беларусь и Канада, за время существования договора было осуществлено более 1500 наблюдательных полетов – прим. ред.), которое важно для Украины, для европейцев. Ведь мы совершили куда больше полетов над территорией РФ, чем наоборот. Может, стоило бы выступить общим фронтом, попытаться еще раз надавить на Москву?"

При этом Николай Белесков сомневается, что против РФ могли бы сработать какие-то санкции.

"Против правительства РФ их не введут, секторальные не обсуждаются. Это ведь даже не Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который Россия также активно нарушала. Тогда против определенных предприятий санкции ввели. Но это не остановило нарушения. В итоге 2 февраля США объявили о выходе из Договора о РСМД, обвинив РФ в нарушениях. Москва ответила тем же… То есть, в Кремле предпочитают разрывать договора, нежели идти на уступки под давлением санкций, – подчеркивает эксперт. – И пока трудно понять, как можно "дожать" Россию".

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований считает, что сейчас в мире глобально разрушается доверие между государствами, рушится международная система безопасности. И Соглашение об открытом небе стало очередной жертвой нарастания недоверия.

Выход США из Соглашения об открытом небе: причины

Еще в октябре прошлого года американская газета WSJ писала о том, что Трамп подписал документ о выходе из этого соглашения, напоминает политолог, кандидат политических наук Максим Яли. Так что неожиданным его назвать сложно.

"Почему именно сейчас? На это есть несколько причин, – говорит эксперт. – Так, это стоит рассматривать как еще один шаг администрации Дональда Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных договоров, невыгодных для Штатов по мнению американского президента. В их числе и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Цель – переписать их на более выгодных для Вашингтона условиях, как это было уже сделано с НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле, англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA – НАФТА), Китаем и рядом других стран или международных объединений. Да и сам Трамп в своих комментариях отметил, что он надеется на то, что если РФ будет его выполнять, США вернуться в него в течение 6 месяцев согласно процедуре. А еще лучше будет подписать новый договор, на лучших условиях для США".

Времени, подчеркивает Максим Яли, как раз достаточно до президентских выборов в ноябре.

"Так что момент подобран неслучайно: с одной стороны, Трамп лишний раз демонстрирует своим избирателям как он "твёрд и неприклонен" с Россией, с другой стороны – имеет шансы заключить накануне выборов еще одну "big deal" с одним из основных геополитических игроков, – поясняет политолог. – К тому же, согласно американским и российским источникам, уже вновь собралась группа экспертов двух стран для проведения переговоров по ядерной сделке. Ведь уже в феврале 2021 истекает первоначальный срок действия договора с РФ по ядерному сдерживанию СНВ-3, подписанному ненавистным предшественником Трампа – Обамой... Напомню, что одним из девизов президентства Тампа стал "отказ от плохих сделок". А плохие сделки — это все сделки, которые были заключены не им".

Именно к таким, напоминает Максим Яли, в первом же своем телефонном разговоре с Путиным американских президент отнес и СНВ-3, безапелляционно заявив, что это "одна из плохих сделок Обамы" и она "дает преимущества России".

"Так что всё выглядит вполне логично и своевременно со стороны Трампа. Другой вопрос, захотят ли в Кремле помочь Трампу переизбраться на второй срок за счет своих интересов", – резюмирует кандидат политических наук.

Выход США из Соглашения об открытом небе: создают хаос и панику

"Небо сейчас закрыто из-за карантина. Но задача, похоже, стоит еще глобальнее. В частности, развалить существующий мировой порядок, – считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. – И это делают именно США. Они создают хаос и панику. И поэтому выходят то из одного, то из другого международного соглашения. Теперь пришло время неба…"

По словам эксперта, "открытое небо" включает в себя разрешение облета территорий для контроля расположения воинских частей и мест хранений техники и вооружений. Но оно, прежде всего, имеет отношение и гражданской авиации

"И для тех же российских авиакомпаний, которые летают в США, это будет ударом. Потерей рынка. Фактически, это те же секторальные санкции. И ударить они могут не только по РФ, – уверен Олег Жданов. – Очередная мировая война гибридного типа идет полным ходом. Прежде всего, в информационно-экономической схеме. Но мы катастрофически быстро приближаемся к "горячей фазе" большой региональной войны".

Ранее "Комментарии" писали, что Еврокомиссия разработала новые правила для пассажиров и авиаперевозчиков, они начнут действовать после выхода из карантина и возобновления полетов. Цель нововведений – свести к минимуму контакты между пассажирами и бортпроводниками, а также, на сколько это возможно, уменьшить риски заражения коронавирусом во время полетов. Пока это только рекомендации, но, вероятно, они сильно повлияют на регламент авиаперевозок.

Отныне все – и пассажиры, и экипаж – должны будут ходить в защитных масках. Снимать их во время полета будет запрещено.

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