США добавили 33 китайские компании в черный список

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Соединенные Штаты заявили, что добавят 33 китайские компании в
экономический черный список. Сообщается, что в этот перечень попали
предприятия, представляющие угрозу нацбезопасности США, а также которые
нарушают права человека. Об этом сообщает Reuters.
В министерстве торговли США отмечают, что в список попали компании, товары
которых могут поддерживать военную деятельность
Китая, а также предприятия, которые ущемляют права мусульман. Это произошло
после того, как правители Коммунистической партии в Пекине в пятницу
обнародовали детали плана введения законов "О национальной безопасности в
Гонконге".
Семь компаний и два учреждения были попали в список из-за того, что они причастны
к нарушениям прав человека и злоупотреблениям, совершенным в ходе китайской
кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и
высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, говорится в заявлении Министерства
торговли.
Два десятка других компаний, правительственных учреждений и коммерческих
организаций были добавлены в санкционный список из-за их позиции относительно
закупок предметов для использования китайскими военными, говорится в другом
заявлении ведомства.
Напомним, эксперты
проанализировали для издания "Комментарии" решение Администрации президента
США Дональда Трампа выйти из Соглашения об открытом небе, которое позволяет
более чем 30 странам-участницам осуществлять облеты территорий друг друга в
целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.
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