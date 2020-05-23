США добавили 33 китайские компании в черный список

Соединенные Штаты заявили, что добавят 33 китайские компании в экономический черный список. Сообщается, что в этот перечень попали предприятия, представляющие угрозу нацбезопасности США, а также которые нарушают права человека. Об этом сообщает Reuters.



В министерстве торговли США отмечают, что в список попали компании, товары которых могут поддерживать военную деятельность Китая, а также предприятия, которые ущемляют права мусульман. Это произошло после того, как правители Коммунистической партии в Пекине в пятницу обнародовали детали плана введения законов "О национальной безопасности в Гонконге".

Семь компаний и два учреждения были попали в список из-за того, что они причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям, совершенным в ходе китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, говорится в заявлении Министерства торговли.

Два десятка других компаний, правительственных учреждений и коммерческих организаций были добавлены в санкционный список из-за их позиции относительно закупок предметов для использования китайскими военными, говорится в другом заявлении ведомства.

Напомним, эксперты проанализировали для издания "Комментарии" решение Администрации президента США Дональда Трампа выйти из Соглашения об открытом небе, которое позволяет более чем 30 странам-участницам осуществлять облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

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