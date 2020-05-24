Трамп: "Путин не хочет моей победы на выборах"

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп рассказал, что поддерживает довольно дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, но уверен, что последний не хотел бы видеть его победителем на ближайших президентских выборах в США, куда Трамп будет баллотироваться во второй раз. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на американскую прессу.

Так, по убеждению Трампа, он - худшее, что случалось с внешней политикой России.

"Я - худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы", - заявил президент США.

Кроме того лидер американской нации обозначил, не только в России не хотят его победы на нынешних выборах.

"Китай также не хочет видеть меня снова президентом", резюмировал Трамп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный конкурент американского президента Дональда Трампа на выборах Джо Байден высказал обеспокоенность перенесением даты избрания главы США в интересах Трампа.

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