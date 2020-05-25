kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

9036.56

ETH/USD

206.67

LTC/USD

43.04

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США У Трампа Китай сравнили с СССР во времена Чернобыльской катастрофы
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа Китай сравнили с СССР во времена Чернобыльской катастрофы

Советник президента Дональда Трампа Роберт О`Брайен отметил, что обе сверхдержавы предпочли скрыть широкомасштабные катастрофы

сегодня, 01:20
Автор:

• Екатерина Белоброва

У Трампа Китай сравнили с СССР во времена Чернобыльской катастрофы

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с позицией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу, который пытался скрывать возможные последствия аварии от международного сообщества. Об этом он заявил сегодня, передает журнал "The Hill".

При этом О'Брайен ссылался на художественный минисериал 2019 года "Чернобыль", основанный на реальных событиях - о взрыве ядерного реактора в 1986 году и последствиях.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", - сказал советник Трампа.

Также он отметил, что у него нет конкретной для обвинения в сокрытии.

"Неважно, были ли это местные чиновники или коммунистическая партия Китая, это было сокрытие, и в конце концов мы доберемся до сути", - подчеркнул американский госслужащий.

На вопрос прессы о том, что если Китай разработает вакцину для США, то станет ли она доступной для американской общественности, О'Брайен сказал, что Штаты разработают собственную вакцину. Также добавил, что не исключает шпионажа со стороны Китая, который может попытаться похитить вакцину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт О'Брайен  пригрозил от лица Вашингтона Пекину введением острых санкций, если Китай решит ограничить автономия Гонконгу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/homenews/sunday-talk-shows/499360-national-security-adviser-compares-chinese-coronavirus-response-to
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!