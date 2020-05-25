У Трампа Китай сравнили с СССР во времена Чернобыльской катастрофы

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с позицией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу, который пытался скрывать возможные последствия аварии от международного сообщества. Об этом он заявил сегодня, передает журнал "The Hill".

При этом О'Брайен ссылался на художественный минисериал 2019 года "Чернобыль", основанный на реальных событиях - о взрыве ядерного реактора в 1986 году и последствиях.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", - сказал советник Трампа.

Также он отметил, что у него нет конкретной для обвинения в сокрытии.

"Неважно, были ли это местные чиновники или коммунистическая партия Китая, это было сокрытие, и в конце концов мы доберемся до сути", - подчеркнул американский госслужащий.

На вопрос прессы о том, что если Китай разработает вакцину для США, то станет ли она доступной для американской общественности, О'Брайен сказал, что Штаты разработают собственную вакцину. Также добавил, что не исключает шпионажа со стороны Китая, который может попытаться похитить вакцину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт О'Брайен пригрозил от лица Вашингтона Пекину введением острых санкций, если Китай решит ограничить автономия Гонконгу.

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