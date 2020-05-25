Трамп рассказал, куда девает свою зарплату

Президентская зарплата Трампа идет на нужды государства. С момента своего президентства Трамп отдавал свою годовую зарплату назад в бюджет.Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", - написал Трамп в своем Twitter.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани показала чек на $100 тыс., которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США. По ее словам, деньги пойдут на финансирования исследований по разработке вакцин и лекарств против коронавируса.

Отметим, что по последним данным в США зафиксирован 1 млн 643 тыс. 98 случай заболевания, более 97 тыс. стали летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп сказал, что считает почетным мировое лидерство США в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на слова президента США во время заседания в его администрации. По словам президента США, большое количество заболевших в стране доказывает качество проведенного тестирования. На момент публикации в США провели 12,75 миллиона тестов на коронавирус Covid-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!