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Трамп рассказал, куда девает свою зарплату

Зарплата Трампа возвращается в казну

сегодня, 09:21
Автор:

• Сергей Медведев

Трамп рассказал, куда девает свою зарплату

Президентская зарплата Трампа идет на нужды государства. С момента своего президентства Трамп отдавал свою годовую зарплату назад в бюджет.Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

 "Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", - написал Трамп в своем Twitter.

До этого  пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани показала чек на $100 тыс., которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США. По ее словам, деньги пойдут на финансирования исследований по разработке вакцин и лекарств против коронавируса.   

Отметим, что по последним данным в США зафиксирован 1 млн 643 тыс. 98 случай заболевания, более 97 тыс. стали летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп сказал, что считает почетным мировое лидерство США в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на слова президента США во время заседания в его администрации. По словам президента США, большое количество заболевших в стране доказывает качество проведенного тестирования. На момент публикации в США провели 12,75 миллиона тестов на коронавирус Covid-19.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/664403.html
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