Компания SpaceX отправит на орбиту двух космонавтов

В США пройдет запуск космического корабля, который доставит на орбиту двух американцев. Запуск ракеты с космонавтами проведет частная американская компания SpaceX. Отмечается, что пилотируемые аппараты США не отправляли в космос почти 10 лет.

Ракета Falcon 9 должна будет стартовать с Космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль Crew Dragon будут пилотировать двое астронавтов NASA – Боб Бенкен и Даг Хёрли. Они имеют двукратный опыт полетов в космос — ранее они летали на космических челноках Space Shuttle.

Сам пуск запланировали на 23:33 по Киевскому времени 27 мая. Компания SpaceX обещает трансляцию запуска в интернете.

В NASA отмечают важность миссии — впервые за многие годы США возвращаются в космос, причем делают это собственными силами и с помощью частной компании. Ранее американские власти пользовались сторонними услугами по запуску в космос, в частности, США покупали места на российских "Союзах" для доставки космонавтов на МКС.





Как сообщал портал "Комментарии", изначально подобный запуск был запланирован на 2017 год, но его приходилось неоднократно переносить. Задержки с разработкой экипажей Dragon и Boeing Starliner вынудили НАСА покупать больше мест для экипажа у российского космического агентства, что обходится все дороже, поскольку Москва сокращает свою программу "Союз" всего до двух миссий в год.

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