kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9510.34

ETH/USD

222.34

LTC/USD

44.98

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Компания SpaceX отправит на орбиту двух космонавтов
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания SpaceX отправит на орбиту двух космонавтов

Для США то первый пилотируемый запуск за почти 10 лет

27 мая 2020, 12:22
Автор:

Сергей Медведев

Компания SpaceX отправит на орбиту двух космонавтов

В США пройдет запуск космического корабля, который доставит на орбиту двух американцев. Запуск ракеты с космонавтами проведет частная американская компания SpaceX. Отмечается, что пилотируемые аппараты США не отправляли в космос почти 10 лет.

Ракета Falcon 9 должна будет стартовать с Космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль Crew Dragon будут пилотировать двое астронавтов NASA – Боб Бенкен и Даг Хёрли. Они имеют двукратный опыт полетов в космос — ранее они летали на космических челноках  Space Shuttle. 

Сам пуск запланировали на  23:33 по Киевскому времени 27 мая. Компания SpaceX обещает трансляцию запуска в интернете.   

В NASA отмечают важность миссии — впервые за многие годы США возвращаются в космос, причем делают это собственными силами и с помощью частной компании. Ранее американские власти пользовались сторонними услугами по запуску в космос, в частности, США покупали места на российских "Союзах" для доставки космонавтов на МКС.


Как сообщал портал "Комментарии", изначально подобный запуск был запланирован на 2017 год, но его приходилось неоднократно переносить. Задержки с разработкой экипажей Dragon и Boeing Starliner вынудили НАСА покупать больше мест для экипажа у российского космического агентства, что обходится все дороже, поскольку Москва сокращает свою программу "Союз" всего до двух миссий в год.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/science/ssha-vozvrashchayutsya-v-kosmos-spacex-segodnya-otpravit-astronavtov-na-orbitu-novosti-11013233.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!