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США намерены выделить Украине еще 125 млн долларов на войну

В США обсуждают выделение дополнительной военной помощи для Украины

28 мая 2020, 10:06 comments1041
Автор:

Сергей Медведев

США намерены выделить Украине еще 125 млн долларов на войну

Украинское правительство добилось необходимого прогресса в ключевых реформах, чем заслужило дополнительную военную помощь, размер которой составит 125 млн долларов. С таким мнением выступил представитель Министерства обороны США.  Об этом сообщает CNN.

Так, по словам источника из Пентагона, украинские власти успешно борются с коррупцией, добились прозрачности и усилили гражданский надзор — эти условия нужно было выполнить, чтобы продолжить получать деньги из США на военные нужды.

Издание отмечает, что указанные 125 млн долларов являются второй половиной финансового пакета, который ранее одобрил американский Конгресс. Впрочем, денег Украина не увидит - новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи (включая 100 "тактических планшетов") и два патрульных катера. Включение бывших в эксплуатации катеров в пакет помощи в Пентагоне рассматривают как особо важное, для того чтобы Украина могла противостоять флоту Российской Федерации.

Как сообщал портал "Комментарии", от США в Украину прибыла помощь в сфере безопасности на общую сумму более 25 млн долларов для использования в зоне проведения Операции объединенных сил.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/27/politics/pentagon-ukraine-military-aid/index.html
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